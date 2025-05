Deportes Iquique x Atlético-MG: onde assistir ao vivo e online pela Sul-Americana

Repórter do caderno de Esportes

O confronto terá transmissão ao vivo na ESPN (canal de TV fechada) e na Disney+ (serviço de streaming). Confira onde vai passar a partida, como assistir e horário ao final do texto.

Deportes Iquique e Atlético-MG se enfrentam hoje, quinta-feira, 8 de maio (8/05), em jogo válido pela 4ª rodada da Copa Sul-Americana 2025. A partida será disputada no Estádio Tierra de Campeones, em Iquique, no Chile, às 19 horas. (horário de Brasília).

Deportes Iquique x Atlético-MG: como chegam os times

Cuca não vai com força máxima. Afinal, decidiu, por exemplo, poupar Hulk, que nem viajou com a delegação. Assim, o ataque deve ser formado por Rony e Palacios, já que Junior Santos, que se recuperou de lesão, ainda não está 100% e ficará como opção no banco.

Há ainda uma dúvida: Scarpa também pode ganhar um descanso e começar no banco. Nesse caso, Fausto Vera seria titular. Dudu, recém-contratado, ainda não está inscrito na competição.

O Iquique vai mal tanto na Libertadores quanto no Campeonato Chileno, onde, assim como na competição continental, é o lanterna. Porém, na rodada passada, conseguiu sua primeira vitória no campeonato Nacional: 3 a 0 sobre o Huachipato. Ainda não deixou a última posição, mas ganhou ânimo para o duelo com o Atlético.