STJD abre inquérito para investigar Bruno Henrique, do Flamengo

Luís Otávio Veríssimo Teixeira, presidente do STJD (Superior Tribunal de Justiça Desportiva do Futebol), abriu nesta quarta-feira, 7, o inquérito para investigar o atacante Bruno Henrique, do Flamengo, suspeito por manipulação de resultados.

De acordo com o STJD, o inquérito foi protocolado após o compartilhamento de provas da Coordenação de Repressão à Corrupção da Polícia Federal no processo de Bruno Henrique.