Dorival Júnior não é mais técnico da seleção brasileira, crava jornalista

Repórter do caderno de Esportes

Iara Costa Repórter do caderno de Esportes

Técnico não resistiu no cargo após sequência de jogos negativos da seleção

Dorival Júnior não é mais o técnico da Seleção Brasileira. A decisão deve ser oficializada pela Confederação Brasileira de Futebol (CBF) ainda nesta sexta-feira, 28, após uma reunião na sede da entidade máxima do futebol brasileiro, de acordo com o jornalista Rodrigo Mattos, do Uol Esporte.

A decisão foi tomada após uma sequência de jogos negativos do grupo verde e amarelo. No último jogo mais recente, a seleção brasileira foi goleada em 4 a 1 pela Argentina em Buenos Aires, no estádio Monumental de Núnez.