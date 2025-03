Corinthians x Palmeiras: onde assistir ao vivo e online pelo Campeonato Paulista

O confronto terá transmissão ao vivo na Record (canal de TV aberta), Cazé TV (canal do Youtube), Max (serviço de streaming) e Nosso Futebol (serviço de pay-per-view). Confira onde vai passar a partida, como assistir e horário ao final do texto.

Corinthians x Palmeiras: como chegam os times

O Timão entra em campo com a vantagem construída por 1 a 0, no jogo de ida, no Allianz Parque, com gol de Yuri Alberto. Com isso, a equipe alvinegra precisa somente de um empate para erguer a taça. A equipe comandada por Ramón Díaz tenta quebrar um jejum de seis anos sem levantar uma taça. Do outro lado, o Verdão busca a virada para conquistar o tetracampeonato inédito.



Por que a troca de Luka Doncic por Anthony Davis pode ter sido a maior da história da NBA?; VEJA



Assim, o Alviverde precisa de uma vitória por dois gols se quiser ser campeão ainda no tempo normal. Em caso de triunfo simples e consequente empate no placar agregado, a decisão irá para os pênaltis. (Com Gazeta Esportiva)