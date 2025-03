Esportes do POVO ao vivo: Ceará, Fortaleza e Ferroviário focam em duelos pela Copa do Nordeste

O Esportes do POVO é exibido na TV, pela TV O POVO (48.2), na Rádio O POVO CBN (FM 95,5), Rádio O POVO CBN Cariri (FM 93,5) e nas redes sociais do O POVO

A edição desta terça-feira, 25, do programa Esportes do POVO aborda a preparação de Ceará, Fortaleza e Ferroviário para os confrontos pela Copa do Nordeste, nesta quarta-feira, 26. O Vovô visita o Bahia, pelo Grupo B, enquanto o Leão recebe o CRB e o Tubarão encara o Sousa-PB, pela última rodada da chave A.

