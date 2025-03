FutCast ao vivo: Por que o Ceará saiu na frente do Fortaleza na final do Cearense?

O FutCast é gravado ao vivo toda segunda-feira, a partir das 9 horas, no canal do O POVO no Youtube. Os episódios também ficam disponíveis nas plataformas de podcast

No FutCast desta segunda-feira, 17, Lucas Mota, Thiago Minhoca e Rangel Diniz vão comentar tudo que aconteceu no jogo de ida da grande final do Campeonato Cearense, em que o Vovô venceu por 1 a 0 e garantiu a vantagem para o jogo de volta.

O FutCast é gravado ao vivo toda segunda-feira no canal do O POVO no Youtube. Os episódios também ficam disponíveis nas plataformas de podcast.