Palmeiras x Corinthians: onde assistir ao vivo e online pelo Campeonato Paulista

Palmeiras e Corinthians se enfrentam hoje, 16, pela final do Campeonato Paulista. / Crédito: César Greco/Palmeiras

Palmeiras e Corinthians se enfrentam hoje, domingo, 16 de março (16/03), em jogo de ida válido pela final do Campeonato Paulista 2025. A partida será disputada no Allianz Parque, em São Paulo (SP), às 18h30min (horário de Brasília). O confronto terá transmissão ao vivo na Record (canal de TV aberta), na CazéTV (canal do Youtube), no Max (serviço de streaming e no Nosso Futebol (serviço de pay-per-view). Confira onde vai passar a partida, como assistir e horário ao final do texto.

Palmeiras x Corinthians: como chegam os times De um lado, atual tricampeão, o Alviverde (2022, 2023 e 2024) busca o tetracampeonato inédito do torneio. Enquanto isso, o Timão busca voltar a conquistar o Estadual depois de seis anos. A última vez que a equipe do Parque São Jorge faturou um título foi em 2019. Por ter melhor campanha, o Alvinegro tem a chance de fazer o jogo de volta em casa. O Corinthians terminou a primeira fase do Paulistão com 27 pontos, na liderança do Grupo A. Depois, bateu Mirassol (2 a 0) e Santos (2 a 1), nas quartas e semifinal, respectivamente. O Palmeiras foi vice-líder da chave, com 23, e no mata-mata passou por São Bernardo (3 a 0) e São Paulo (1 a 0). A equipe comandada pelo técnico Abel Ferreira só teve olhos para o Campeonato Paulista nestes primeiros três meses de temporada. Já o Corinthians dividiu as atenções para disputa da pré-Libertadores.

Para a primeira final, o técnico Abel Ferreira ganhou a baixa do zagueiro Gustavo Gómez. Ele, que havia voltado a ficar à disposição no Choque-Rei, depois de se recuperar de lesão na coxa, sofreu uma lesão no ligamento colateral do joelho direito durante treino e virou desfalque. Assim, ele se junta a Bruno Rodrigues, Paulinho e Mauricio, no Departamento Médico. Enquanto isso, do lado do Corinthians, Ramón Díaz não confirma a presença do meia Rodrigo Garro. Ele tem jogado no sacrifício por conta de dores no joelho direito e tem presença incerta. O departamento médico do clube faz todos os esforços para tê-lo em campo, mas, caso não seja possível, Romero deve ser o titular. Neste caso, Memphis Depay seria deslocado para o meio-campo.