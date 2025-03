Corinthians x Santos: onde assistir ao vivo e online pelo Campeonato Paulista

Corinthians e Santos se enfrentam hoje, 9, pelo Campeonato Paulista. / Crédito: Raul Baretta/Santos FC

Corinthians e Santos se enfrentam hoje, domingo, 9 de março (9/03), em jogo válido pelas semifinais do Campeonato Paulista 2025. A partida será disputada na Neo Química Arena, Em São Paulo (SP), às 18h30min (horário de Brasília). O confronto terá transmissão ao vivo na Record (canal de TV aberta), na CazéTV (canal do Youtube), no Max (serviço de streaming) e no Nosso Futebol (serviço de pay-per-view). Confira onde vai passar a partida, como assistir e horário ao final do texto.

Corinthians x Santos: como chegam os times O volante Raniele, que sofreu lesão muscular na coxa há duas semanas, participou de exercícios em campo e está mais próximo do retorno. Assim, é possível que ele volte a ser relacionado no clássico contra o Santos. Contudo, dificilmente começará no time titular. O venezuelano José Martínez, que se machucou contra o Mirassol, treinou normalmente na semana e pode começar na equipe principal. Contudo, como não atuou contra o Barcelona-EQU, Ramón Díaz pode optar por Alex Santana no meio de campo. Além disso, Fabrizio Angileri deve ganhar uma chance na lateral-esquerda. Por fim, a equipe deve ser a mesma dos últimos jogos de mata-mata. Apesar de valer uma vaga na final do Paulistão, o Corinthians chega baqueado para o embate. Afinal, a equipe perdeu para o Barcelona-EQU por 3 a 0, pela Libertadores e precisará reverter o placar na próxima quarta-feira (12/3), também em Itaquera. Contudo, o técnico Ramón Díaz deve optar por força máxima nos dois jogos.