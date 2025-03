Bastidores da vitória do Inter sobre o Caxias; assista

O Colorado está na final do Gauchão! Após vencer o Caxias no Centenário por 2 a 0, o Clube do Povo, com o apoio incessante da nossa torcida no Gigante, garantiu a classificação, ao vencer a equipe da Serra Gaúcha por 3 a 1.