Bastidores da vitória do Flamengo sobre o Vasco no Engenhão

O Mengão venceu a primeira partida da semifinal no Campeonato Carioca de 2025 e a FlaTV registrou os bastidores desse jogão, que você pode conferir agora. Com um gol de Bruno Henrique, o Mais Querido derrotou o Vasco, pelo placar de 1x0, no Engenhão. Confira!