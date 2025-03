Bastidores da chegada de Ivan Roman no Atlético-MG

O zagueiro da seleção do Chile sub-20, Ivan Roman, já treina como novo reforço do Galo para a temporada 2025. A Galotv acompanhou todos os passos do jogador, desde a chegada ao Aeroporto de Confins, passando pelos exames médicos, testes físicos e primeiro treino com bola.