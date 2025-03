Vini Jr. revela desejo de renovar com o Real Madrid e ‘esquece’ Bola de Ouro: "Terei outras chances"

Brasileiro também falou sobre a proposta que recebeu do futebol árabe e revelou a vontade de prorrogar contrato com o clube espanhol

"Estou muito tranquilo porque tenho contrato até 2027 e espero que possamos renová-lo o mais breve possível. Estou realizando meu sonho com os melhores jogadores, o melhor técnico e o melhor presidente. Não poderia estar em um lugar melhor do que aqui", revelou Vini Jr. em entrevista coletiva.

Na véspera da partida entre Real Madrid e Atlético de Madrid, pelas oitavas de final da Liga dos Campeões, o brasileiro Vinícius Júnior falou sobre a proposta que recebeu do futebol árabe e revelou o desejo de renovar com o clube espanhol.

O atacante também falou sobre a polêmica da Bola de Ouro vencida por Rodri, do Manchester City, no ano passado. Considerado por muitos como favorito para vencer o prêmio, Vinícius Júnior acabou ficando em segundo lugar e nem compareceu à cerimônia de premiação.

Em janeiro, de acordo com o jornal espanhol "AS", o Real Madrid recebeu uma oferta de cerca de R$ 1,9 bilhão para vender o brasileiro ao Fundo de Investimento Público da Arábia Saudita, que é proprietário majoritário dos quatro principais times do país: Al Ahli, Al Hilal, Al Ittihad e Al Nassr.

"A Bola de Ouro? As pessoas votam no que acreditam. Eu tenho minha própria opinião e meus companheiros de equipe também. Claro que, quando você está perto de ganhar a Bola de Ouro, você quer ganhar, mas terei muitas oportunidades de fazer isso de novo. Foi o clube que decidiu não ir à cerimônia de premiação. Eu sempre faço o que o clube me manda fazer e eles me pediram para ficar em Madrid", disse.

Na partida de ida do duelo entre Real Madrid e Manchester City, pelos playoffs da Liga dos Campeões, no Etihad Stadium, a torcida do time inglês provocou o brasileiro com um mosaico de Rodri segurando a Bola de Ouro e a frase: "Pare de chorar tanto". Os Merengues venceram a eliminatória pelo placar agregado de 6 a 3.