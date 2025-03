São Paulo x Novorizontino: onde assistir ao vivo e online pelo Campeonato Paulista

O confronto terá transmissão ao vivo no TNT (canal de TV fechada) e no Max (serviço de streaming). Confira onde vai passar a partida, como assistir e horário ao final do texto.

São Paulo e Novorizontino se enfrentam hoje, segunda-feira, 3 de março (3/03), em jogo válido pelas quartas de final do Campeonato Paulista 2025. A partida será disputada no MorumBIS, em São Paulo (SP), às 20 horas (horário de Brasília).

São Paulo x Novorizontino: como chegam os times

O Tricolor terminou a primeira fase na liderança do Grupo C, com 19 pontos. Mas o Tigre fez bonito e brigou pela liderança até as últimas rodadas, terminando com 18 pontos e tentando chegar novamente entre os quatro melhores do torneio.

A partida desta segunda-feira também terá um gosto de revanche para o Soberano. Afinal, em 2024, São Paulo e Novorizontino também duelaram pelas quartas de final do Paulistão. Também no Morumbis, as equipes empataram em 1 a 1 e, na disputa de penalidades, o Tigre levou a melhor e avançou na competição. A partida ficou marcada pelo pedido do meia James Rodríguez para não bater um dos pênaltis. (Com Jogada10)