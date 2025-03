Joseph Blatter e Michel Platini voltam ao tribunal por caso de fraude

Quase três anos depois de terem sido absolvidos em primeira instância, o ex-presidente da Fifa Joseph Blatter e o ex-presidente da Uefa Michel Platini voltaram nesta segunda-feira, 3, voltaram ao tribunal, após o recurso da promotoria, pelo caso de fraude de quando eram dirigentes.

Até a última quinta-feira, o Tribunal de Apelação extraordinário do Tribunal Penal Federal, reunido em Muttenz, no noroeste da Suíça, julgará Blatter (88 anos) e Platini (69 anos) por "fraude", "gestão desleal", "abuso de confiança" e "falsificação de documentos". Ambos podem ser condenados a até cinco anos de prisão, e a decisão deve sair no dia 25 de março.