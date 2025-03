Empresário diz que retorno de Neymar ao Barcelona "é algo que pode acontecer"

Neymar comemora gol marcado pelo Santos / Crédito: Raul Baretta/Santos FC

André Cury, empresário de Vitor Roque e intermediador de grandes negociações do futebol brasileiro, falou sobre a atual situação de Neymar no mercado europeu. O agente afirmou que o retorno do ídolo do Santos ao Barcelona é possível.

“Neymar será um 'free agent' em julho e está recuperando sua forma no Brasil. Se houver alguma possibilidade de voltar ao Barcelona, ele voltará com muito gosto, disso eu tenho certeza. Se o clube avaliar sua contratação e decidir ir atrás dele, acho que é algo que pode acontecer”, disse à rádio espanhola RAC1.

Na mesma entrevista, André Cury afirmou que, atualmente, Neymar acredita que não deveria ter deixado o clube espanhol em 2017. “O garoto sabe que nunca deveria ter saído do Barça e, obviamente, se houver uma possibilidade de voltar, voltará com muito gosto”, completou. O empresário já deu depoimentos sobre o período em que Neymar estava considerando deixar o Barça para assinar com o Paris Saint-Germain. Ele diz ter aconselhado o jogador a permanecer na Espanha, mas que Neymar estava frustrado por não ser reconhecido como gostaria.