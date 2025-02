Jogadores se pronunciam sobre estudante baleado por PM no Rio

Igor Melo sonha em se tornar jornalista esportivo e é criador do canal Informe Botafogo, que publica notícias sobre o clube carioca em um site, no YouTube e nas redes sociais.

Junior Santos, ex-Botafogo, comentou em um post do influencer Braune criticando o caso: "É só mais um caso isolado. Na visão de alguns, vão dizer que tem cara de bandido”, disse o atual camisa 37 do Atlético Mineiro.

Alguns jogadores brasileiros se manifestaram pedindo justiça por Igor. Richarlison, atacante do Tottenham, compartilhou no Instagram um post que dizia: "O futebol precisa lutar pelo sonho e por justiça por Igor Melo".

O clube informou ainda que Igor participou de inúmeros atendimentos à imprensa "e atuou sempre com profissionalismo e respeito com atletas, funcionários e colegas de profissão."

Como foi o caso?

De acordo com informações da Polícia Militar e de amigos e parentes, Igor saia de mototaxi do bar onde trabalha, no Bairro da Penha, quando começou a ser perseguido pelo carro de onde saíram os disparos. No carro estava o policial militar reformado, que atirou em direção à moto depois que esposa acusou o condutor de ter roubado o celular dela.

Igor foi atingido nas costas e a bala causou ferimentos em diversos órgãos: rim, baço, intestino e estômago. Ele foi levado ao Hospital Estadual Getúlio Vargas, onde permanece internado em estado grave e sob custódia da polícia. O condutor da moto foi preso.

A justiça do rio determinou na tarde desta terça-feira, 25, soltura do motorista de aplicativo Thiago Marques, além do fim da custódia de Igor.