Equipamentos para reconhecimento facial começam a ser instalados na Arena Castelão

O Governo do Estado do Ceará divulgou nesta terça-feira, 25, o início das instalações dos dispositivos de reconhecimento facial da Arena Castelão. A previsão para tecnologia estar funcionando completamente no Gigante da Boa Vista é até o dia 15 de março, quando será disputado no equipamento esportivo a primeira final do Campeonato Cearense. Ela está sendo viabilizada e instalada pela Empresa de Tecnologia da Informação do Ceará (ETICE) com suporte da Secretaria de Esportes do Estado (Sesporte).

