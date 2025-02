Palmeiras sofre para bater o Mirassol e encara o São Bernardo nas quartas do Paulistão

Palmeiras avançou às quartas de final do Paulistão 2025 / Crédito: Cesar Greco/SE Palmeiras

Neste domingo, 23, em confronto válido pela 12ª e última rodada da primeira fase do Campeonato Paulista, o Palmeiras visitou o Mirassol no Maião, venceu por 3 a 2 e se classificou para as quartas de final da competição. Flaco López, Raphael Veiga e Allan balançaram as redes para o Verdão, enquanto Iury Castilho e Léo Gamalho descontaram para os mandantes. Com o triunfo, o Alviverde chegou aos 23 pontos, assumiu a segunda colocação do Grupo D, agora atrás do líder São Bernardo apenas por critérios de desempate, e carimbou seu passaporte ao mata-mata do Estadual.

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora Para se classificar, a equipe comandada por Abel Ferreira também precisou contar com o tropeço da Ponte Preta, que perdeu para o RB Bragantino, permaneceu com 22 somados e caiu para a terceira posição da chave. Do outro lado, o Mirassol ficou com 16 unidades, na segunda colocação do Grupo A.

O Palmeiras volta aos gramados no próximo sábado, quando visita o São Bernardo, no Estádio 1º de Maio. No mesmo dia, o Mirassol visita o Corinthians, na Neo Química Arena. Ambos os duelos válidos pelas quartas de final do Paulistão ainda não possuem horário definido. O jogo O placar foi inaugurado pelo Palmeiras aos 33 minutos do primeiro tempo. Após finalização rasteira de Estêvão na entrada da área, o goleiro Alex Muralha espalmou e a bola sobrou nos pés de Flaco López, que não perdoou e mandou para o fundo das redes. Aos 43 minutos da primeira etapa, o Mirassol chegou ao empate. Em rápida troca de passes pela direita, Iury Castilho recebeu passe de calcanhar de Lucas Ramon e, de primeira, arrematou forte, alto, sem chances para Weverton.

O Mirassol quase virou o resultado aos 47 minutos da etapa inicial. Ao pressionar a saída de bola palmeirense, Chico Kim aproveitou bola rebatida na entrada da área e finalizou. No entanto, o meia acertou o travessão. Segundo tempo Logo aos dois minutos do segundo tempo, o Palmeiras voltou a ficar com vantagem. Em cobrança de escanteio de Estêvão pela direita, a bola passou por todos os atletas na área e sobrou para Raphael Veiga, que emendou voleio de primeira e marcou.

O Mirassol voltou a deixar tudo igual no placar aos 35 minutos da etapa final. Após jogada de contra-ataque pela direita, Clayson chegou na linha de fundo e cruzou na área. Léo Gamalho se antecipou ao marcador e concluiu no contrapé de Weverton para balançar as redes. Aos 41 minutos do primeiro tempo, o Palmeiras marcou o gol da classificação. Ao aproveitar cruzamento de Vanderlan pela esquerda, Allan, livre de marcação, cabeceou e garantiu o triunfo palmeirense. FICHA TÉCNICA

MIRASSOL 2 X 3 PALMEIRAS

Local: Estádio Municipal José Maria de Campos Maia

Data: 23 de fevereiro de 2025, domingo

Hora: às 18h30 (de Brasília)