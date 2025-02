Corinthians x Guarani: onde assistir ao vivo e online pelo Campeonato Paulista

O confronto terá transmissão ao vivo na Record (canal de TV aberta) e na CazéTV (canal do Youtube). Confira onde vai passar a partida, como assistir e horário ao final do texto.

Corinthians x Guarani: como chegam os times

Líder do Grupo A com com 26 pontos, o Corinthians precisa apenas de um empate para confirmar a melhor campanha da primeira fase. O Alvinegro, porém, deve ir a campo contra o Bugre com a equipe reserva, visando o duelo de volta diante do Universidad Central-VEN, pela Libertadores. No jogo de ida, fora de casa, o Timão decepcionou e ficou no empate por 1 a 1.



Em seu último compromisso, ainda, o Corinthians ganhou mais um desfalque no elenco. O volante Raniele sofreu uma lesão na coxa durante a partida na Venezuela e se juntou ao zagueiro Gustavo Henrique, que trata um problema no tendão do músculo adutor da perna direita, no departamento médico do Timão.