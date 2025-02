Tombense x Atlético-MG: onde assistir ao vivo e online pelo Campeonato Mineiro

Repórter do caderno de Esportes

Jogo do Campeonato Mineiro entre Tombense e Atlético-MG é neste sábado, 22, e tem transmissão ao vivo; confira onde assistir ao vivo e horário

O confronto terá transmissão ao vivo no Premiere (serviço de pay-per-view). Confira onde vai passar a partida, como assistir e horário ao final do texto.

Tombense e Atlético-MG se enfrentam hoje, sábado, 22 de fevereiro (22/02), em jogo de volta válido pela semifinal do Campeonato Mineiro 2025. A partida será disputada na Arena do Jacaré, em Sete Alagoas (MG), às 19 horas (horário de Brasília).

Tombense x Atlético-MG: como chegam os times

A Tombense chegou para a semifinal tendo a melhor campanha da Fase de Grupos. No entanto, os donos da casa precisam vencer por dois gols de diferença para avançarem à final.



O Atlético-MG, por sua vez, atuou no meio de semana pela Copa do Brasil e sofreu para seguir na competição. Porém, o Galo vem embalado pelos recentes bons resultados na temporada. (Com Gazeta Esportiva)