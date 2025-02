Artilheiro do Brasileirão em 2024, Alerrandro rescinde com o RB Bragantino

O atleta entrou em acordo com a diretoria da equipe paulista para o pagamento do valor de sua multa rescisória, ficando livre no mercado

Nesta segunda-feira, o Red Bull Bragantino anunciou a rescisão contratual com o atacante Alerrandro, artilheiro do Brasileirão 2024 emprestado ao Vitória. O atleta entrou em acordo com a diretoria da equipe paulista para o pagamento do valor de sua multa rescisória, ficando livre no mercado. Os valores não foram revelados.

Alerrandro deve assinar com o CSKA, da Rússia. O atacante foi flagrado assistindo ao amistoso da equipe russa, também nesta segunda, ao lado de Khellven, ex-Athletico-PR, e do zagueiro Willyan, ambos brasileiros.