Portuguesa x Corinthians: onde assistir ao vivo e online pelo Campeonato Paulista

O Corinthians enfrenta a Portuguesa hoje, 15, pelo Campeonato Paulista. / Crédito: Rodrigo Coca/ Agência Corinthians

Portuguesa e Corinthians se enfrentam hoje, sábado, 15 de fevereiro (15/02), em jogo válido pela 10ª rodada do Campeonato Paulista de 2025. A partida será disputada no Estádio do Pacaembu, em São Paulo (SP), às 18h30min (horário de Brasília). O confronto terá transmissão ao vivo no Nosso Futebol (serviço de pay-per-view), no Uol Play (serviço de pay-per-view) e no Zapping TV (serviço de pay-per-view). Confira onde vai passar a partida, como assistir e horário ao final do texto.

Portuguesa x Corinthians: como chegam os times O Corinthians, já classificado para o mata-mata do Estadual, está na liderança do grupo A com 25 pontos, nove a mais em relação ao Mirassol. O Timão também lidera a classificação geral do torneio. O clube alvinegro pode garantir a melhor campanha na fase classificatória do Paulista caso vença a Portuguesa e o São Bernardo tropece diante do Guarani no domingo. O Corinthians vem de uma vitória no clássico contra o Santos, na última quarta-feira, por 2 a 1. A equipe comandada por Ramón Díaz triunfou com dois gols de Yuri Alberto, enquanto Guilherme descontou para os santistas.

Para a partida deste sábado, a tendência é que o Corinthians entre em campo com um time alternativo, priorizando o duelo diante da Universidad Central-VEN, pela segunda fase da Copa Libertadores. Como desfalques, é certo que a equipe não terá o zagueiro Gustavo Henrique (lesão no tendão do músculo adutor da perna direita) e o volante Breno Bidon (Seleção Brasileira sub-20). Já a Portuguesa vem de um empate por 0 a 0 com o Água Santa, fora de casa. O time está na segunda colocação do grupo B, com 10 pontos, um a menos em relação ao líder Guarani. A Lusa não perde há quatro compromissos no Estadual, com dois empates e duas vitórias. (Com Gazeta Esportiva)