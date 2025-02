Corinthians x Santos onde assistir ao vivo e online pelo Campeonato Paulista

Repórter do caderno de Esportes

Iara Costa Repórter do caderno de Esportes

Jogo do Campeonato Paulista entre Corinthians e Santos é nesta quarta-feira, 12, e tem transmissão ao vivo; confira onde assistir ao vivo e horário

O confronto terá transmissão ao vivo na Record (canal de TV aberta) e na CazéTV (canal do Youtube). Confira onde vai passar a partida, como assistir e horário ao final do texto.

Corinthians e Santos se enfrentam hoje, quarta-feira, 12 de fevereiro (12/02), em jogo válido pela 9ª rodada do Campeonato Paulista de 2025. A partida será disputada na Neo Química Arena, em São Paulo (SP), às 21h35min (horário de Brasília).

Corinthians x Santos: como chegam os times

Os rivais vivem momentos distintos na temporada. O Timão é dono da melhor campanha da competição e inclusive já está classificado à fase de mata-mata. A equipe do Parque São Jorge vem de uma vitória por 2 a 0, sobre o São Bernardo. Já o Peixe tem patinado e ainda não decolou sob o comando de Pedro Caixinha. O Alvinegro Praiano, que conta com o astro Neymar, não saiu do empate nas últimas duas partidas, contra Botafogo-SP e Novorizontino.



Por que a troca de Luka Doncic por Anthony Davis pode ter sido a maior da história da NBA?; VEJA



O duelo entre os adversários marca também o encontro entre Memphis Depay e Neymar. Amigos pessoais fora de campo, os astros medem forças pela primeira vez no futebol brasileiro. (Com Gazeta Esportiva)