Palmeiras x Corinthians: onde assistir ao vivo e online pelo Campeonato Paulista

Iara Costa Repórter do caderno de Esportes

Jogo do Campeonato Paulista entre Palmeiras e Corinthians é neste quinta-feira, 6, e tem transmissão ao vivo; confira onde assistir ao vivo e horário

O confronto terá transmissão ao vivo na TNT (canal de TV fechada) e no Max (serviço de streaming). Confira onde vai passar a partida, como assistir e horário ao final do texto.

Palmeiras e Corinthians se enfrentam hoje, quinta-feira, 06 de fevereiro (06/02), em jogo válido pela 7ª rodada do Campeonato Paulista de 2025. A partida será disputada no Allianz Parque, em São Paulo (SP), às 20 horas (horário de Brasília).

O técnico Abel Ferreira deve repetir a mesma escalação da última partida, sem um centroavante de ofício. As baixas ficam por conta de Bruno Rodrigues e Paulinho, contundidos. Já Felipe Anderson, que vinha sentindo dores no púbis, é dúvida.

O Verdão reencontrou o caminho das vitórias e goleou o Guarani no último domingo, por 4 a 1, em Campinas. Já o Timão se recuperou rapidamente da derrota no clássico contra o São Paulo e vem de duas vitórias seguidas, sobre a Ponte Preta e o Novorizontino.

Do outro lado, Ramón Díaz espera contar com força máxima para enfrentar o rival. O holandês Memphis Depay deve reaparecer entre os titulares. Outra novidade pode ser o lateral direito Matheuzinho, que ficou fora dos últimos jogos por um incômodo na posterior da coxa esquerda. (Com Gazeta Esportiva)

