Novorizontino x Corinthians: onde assistir ao vivo e online pelo Campeonato Paulista

O confronto terá transmissão ao vivo no Nosso Futebol (serviço de pay-per-view), no UOL Play (serviço de pay-per-view) e no Zapping (serviço de pay-per-view). Confira onde vai passar a partida, como assistir e horário ao final do texto.

O Corinthians se encontra na segunda posição do grupo A, com 15 pontos, atrás do líder Mirassol apenas pelo critério do saldo de gols. Na tabela geral, o Timão está na terceira colocação, atrás também do São Bernardo, que tem as mesmas 15 unidades. (Com Gazeta Esportiva)

Novorizontino x Corinthians: onde assistir ao vivo ao jogo do Campeonato Paulista

Campeonato Paulista: dia e horário do jogo Novorizontino x Corinthians

Segunda-feira, 3 de fevereiro (03/02), às 21h30min (horário de Brasília).

Estádio Doutor Jorge Ismael de Biasi, em Novo Horizonte (SP)