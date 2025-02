Sport suspende venda de ingressos para jogo contra o Fortaleza após brigas entre torcidas no Recife

Lateral-direito Pedro Lima e atacante Moisés disputam lance no jogo Sport x Fortaleza, na Arena de Pernambuco, pela semifinal da Copa do Nordeste 2024 / Crédito: Paulo Paiva/ Sport Recife

A contragosto, o Sport anunciou neste domingo, 2, a suspensão da venda de ingressos para o jogo diante do Fortaleza, que irá ocorrer na próxima terça-feira, 4, na Ilha do Retiro às 21h30min, pela segunda rodada da fase de grupos da Copa do Nordeste. A medida — desaprovada pelo clube em nota — ocorre por determinação do Governo de Pernambuco, que proibiu a presença de torcida nos próximos cinco jogos de Sport e Santa Cruz após episódios de violência entre as torcidas das duas equipes antes do clássico pelo Pernambucano no último sábado, 1°. Na ocasião, foram registrados diversos confrontos em diferentes pontos da cidade de Recife entre integrantes dos dois grupos, que acabaram por promover brigas, espancamentos, estupro de vulnerável, correria e depredação. Conforme divulgado pelo Hospital de Restauração de Recife, quatro pacientes ainda estão internados vítimas de agressão. O quadro de todos eles é estável e um deles se encontra na Unidade de Tratamento Intensivo (UTI).

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora Em nota, a Secretaria de Defesa Social (SDS) salientou que 650 pessoas tiveram a ida até o estádio monitorada pelo Batalhão de Polícia de Choque (BPChoque) e que 14 pessoas foram detidas por violência.



O episódio foi lamentado pelo presidente do Sport, Yuri Romão, que classificou o episódio como "barbárie", mas o mandatário lamentou, assim como clube em nota oficial, a punição sofrida por meio do Governo Estadual. "A medida tomada penaliza apenas os verdadeiros torcedores, enquanto os responsáveis pelos atos criminosos seguem impunes, além de prejudicar uma cadeia do futebol, onde tantas famílias dependem da realização dos jogos para ter sua renda familiar, crescendo ainda mais a vulnerabilidade Social", publicou o time em posicionamento oficial.

Dada a proporção dos episódios de violência, o Ministério do Esporte também emitiu um posicionamento oficial, onde reforçou um pedido de investigação que responsabilize os envolvidos. "O Ministério reforça a necessidade de investigação rigorosa e a responsabilização de todos os envolvidos. Também defendemos ações coordenadas entre autoridades públicas, clubes, federações e torcedores para prevenir episódios de violência", escreveu o órgão federal.



Vojvoda comenta episódio de violência A confusão entre torcedores de Santa Cruz e Sport, ocorrida no último sábado, 1º, em Recife (PE), antes do Clássico das Multidões, foi um dos temas abordados pelo técnico do Fortaleza, Juan Pablo Vojvoda, na coletiva de imprensa após a vitória tricolor por 1 a 0 sobre o Floresta, no mesmo dia. O treinador argentino lamentou o episódio e ressaltou que o futebol não deve ser palco para esse tipo de situação. "Muito triste (a confusão). Hoje tivemos essa notícia antes do jogo e, na verdade, o futebol brasileiro é sinônimo de alegria, torcida e diversão para todos. Essas coisas não ajudam."

Confira nota completa do Sport: O Sport Club do Recife lamenta profundamente os atos de violência ocorridos no Recife no último sábado, antes da partida contra o Santa Cruz.

O Clube, no entanto, discorda veementemente da "solução" apresentada pelo Governo do Estado, que proíbe a presença da torcida do Sport nos próximos cinco jogos na Ilha do Retiro. A medida tomada penaliza apenas os verdadeiros torcedores, enquanto os responsáveis pelos atos criminosos seguem impunes, além de prejudicar uma cadeia do futebol, onde tantas famílias dependem da realização dos jogos para ter sua renda familiar, crescendo ainda mais a vulnerabilidade Social. O Sport reitera que não tem responsabilidade pela segurança pública nas ruas e nem pelo planejamento das forças de segurança. Mesmo com a presença policial, os criminosos conseguiram se enfrentar e transformar as ruas do Recife em um cenário de guerra, evidenciando falhas no planejamento das autoridades.

O Clube não aceitará essa decisão, que considera ineficaz, e tomará todas as medidas cabíveis para garantir seus direitos, inclusive recorrendo ao Poder Judiciário, sempre em defesa de seus torcedores e da sua comunidade. O Sport Club do Recife reafirma seu compromisso com a segurança e o bem-estar dos torcedores e seguirá trabalhando para proporcionar um ambiente seguro e acolhedor para todos. Confira a nota do Ministério do Esporte: O Ministério do Esporte lamenta e manifesta total repúdio aos atos de violência registrados em Recife (PE), antes do clássico entre Santa Cruz e Sport. As cenas lamentáveis de confronto entre torcedores não condizem com os valores que o esporte deve promover, como respeito, união e convivência pacífica.