Internacional x Avenida: onde assistir ao vivo e online pelo Campeonato Gaúcho

Internacional e Avenida se enfrentam hoje, domingo, 2 de fevereiro (02/02), em jogo válido pela 4ª rodada do Campeonato Gaúcho de 2025. A partida será disputada no Beira-Rio, em Porto Alegre (RS), às 20h30min (horário de Brasília).

“Estamos trabalhando muito a nossa mentalidade, para que este ano seja diferente dos outros. Queremos isso. Queremos dar alegria à torcida do Inter e começar a ganhar títulos, até pelo tamanho e a história do clube”, disse Borré.

Um dos principais jogadores do Internacional para esta temporada, o atacante Rafael Borré concedeu entrevista coletiva na tarde de sexta-feira. O colombiano de 29 anos aproveitou a oportunidade e reafirmou o desejo do elenco em ganhar títulos pelo Colorado, que terminou o ano de 2024 em alta com um bom desfecho no Campeonato Brasileiro.

Com grande experiência no futebol europeu, Borré foi perguntado sobre como é jogar no Gauchão, com estádios menores e em cidades do interior do Rio Grande do Sul. Para o jogador, o torneio é importante para reforçar a conexão entre time e torcida.

“Quando eu cheguei, a equipe estava jogando o Gauchão, mas eu não podia jogar. É como voltar as raízes, é bom que nos conecta com a torcida, de onde viemos. Eu acredito que é um trabalho importante para o começo do ano. Quero cada vez mais me sentir adaptado ao Gauchão e entender o que significa para as pessoas”, analisou o jogador colombiano. (Com Gazeta Esportiva)

