Fluminense x Boavista: onde assistir ao vivo e online pelo Campeonato Carioca

O confronto terá transmissão ao vivo no SporTV (canal de TV fechada) e no Premiere (serviço de pay-per-view). Confira onde vai passar a partida, como assistir e horário ao final do texto.

Fluminense e Boavista se enfrentam hoje, domingo, 02 de fevereiro (02/02), em jogo válido pela 7ª rodada do Campeonato Carioca de 2025. A partida será disputada no Estádio do Maracanã, no Rio de Janeiro (RJ), às 21 horas (horário de Brasília).

Fluminense x Boavista: como chegam os times

O técnico Mano Menezes deve utilizar novamente Jhon Arias mais centralizado, visto que não terá as presenças de Paulo Henrique Ganso (miocardite leve) e Renato Augusto (problema no ombro esquerdo). Assim, o restante do time deve ser o mesmo que entrou em campo no revés para o Botafogo, no Nilton Santos.

A equipe de Saquarema não tem desfalques para o confronto diante do Tricolor de Laranjeiras. Nesse sentido, o Alviverde tenta se recuperar na tabela, visto que vem de quatro empates consecutivos. Por fim, quem estará à beira do campo é o treinador Rodney Gonçalves, já que Caio Zanardi deixou o comando técnico. (Com Jogada 10)