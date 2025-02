Ceará x Barbalha: onde assistir ao vivo e online pelo Campeonato Cearense

O confronto terá transmissão ao vivo no GOAT (canal do Youtube) e GE.Globo (site). Confira onde vai passar a partida, como assistir e horário ao final do texto.

Ceará e Barbalha se enfrentam hoje, domingo, 2 de fevereiro (02/02), em jogo válido pela 4ª rodada do Campeonato Cearense de 2025. A partida será disputada no estádio Presidente Vargas, em Fortaleza, no Ceará, às 17 horas (horário de Brasília).

No duelo da última quarta-feira, 29, diante do Azulão do Centro-Sul, o técnico Léo Condé promoveu mudanças em todos os setores da equipe, que apresentou um melhor desempenho, apesar da vitória magra. Além do próprio Éder, Willian Machado também ganhou a primeira oportunidade como titular, e a dupla mostrou solidez na zaga. No segundo tempo, o estreante Fabiano Souza chamou atenção pela força física e pelo nível técnico em cerca de 30 minutos.

Em três jogos pelo Estadual, o Alvinegro bateu Tirol (2 a 1), Ferroviário (2 a 1) e Iguatu (1 a 0), chegando à liderança isolada do Grupo A, com nove pontos. Com a classificação direta para a semi, o time de Porangabuçu ficaria mais próximo da grande decisão e também evitaria a disputa das quartas de final, abrindo espaço no calendário de partidas.

O Barbalha, por sua vez, é o terceiro colocado da chave B do Campeonato Cearense, com os mesmos quatro pontos do vice-líder Tirol, mas com saldo de gols inferior. A equipe do Cariri sonha com vaga nas quartas de final e, além de tentar surpreender o Ceará, vai ficar de olho nos jogos de Ferroviário (também neste domingo, contra o Maracanã) e Tirol (terça-feira, 4, diante do Horizonte).

A Raposa estreou com derrota para o Floresta (3 a 1), venceu o duelo regional com o Cariri (3 a 1) e empatou com o Horizonte (1 a 1). Erikin e Pimenta, com dois gols cada, são os artilheiros do Barbalha no Manjadinho. (Com Afonso Ribeiro)

Ceará x Barbalha: onde assistir ao vivo ao jogo do Campeonato Cearense

