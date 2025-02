Botafogo x Flamengo: onde assistir ao vivo e online pela Supercopa do Brasil

Botafogfo e Flamengo se enfrentam valendo título da Supercopa do Brasil. / Crédito: Vitor Silva/Botafogo

Botafogo e Flamengo se enfrentam hoje, domingo, 02 de fevereiro (02/02), em jogo válido pela final da Supercopa Rei do Brasil 2025. A partida será disputada no Mangueirão, em Belém, no Pará, às 16 horas (horário de Brasília). O confronto terá transmissão ao vivo na Globo (canal de TV aberta), no SporTV (canal de TV fechada) e no Premiere (serviço de pay-per-view). Confira onde vai passar a partida, como assistir e horário ao final do texto.

Botafogo x Flamengo: como chegam os times Do lado do Botafogo, atual campeão da Série A e da Libertadores, o capitão do time, Marlon Freitas vê o grupo bem preparado.

"A gente está preparado, conseguiu recuperar bem do último jogo, do clássico do jogo passado, uma vitória que dá confiança para essa final, mas a gente sabe que é um outro adversário, é um outro jogo, é uma final, é um jogo só, o detalhe faz muita diferença. Acredito que vai ser um grande jogo. Muito cuidado, uma estratégia boa, eu tenho certeza que a gente vai fazer um grande jogo e nós vamos conseguir o nosso objetivo, com toda humildade, com todo respeito. Isso que vamos buscar durante os 90 minutos", declarou Marlon Freitas, à "Botafogo TV".

Porteiro cearense realiza sonho de correr a São Silvestre após 35 anos de espera; VEJA