Esportes do POVO: Fortaleza vence Moto Club no PV; Ferroviário e Ceará se enfrentam domingo

O Esportes do POVO é exibido na TV, pelo canal FDR (48.1), na rádio O POVO CBN (FM 95,5), rádio CBN Cariri (FM 93,5) e nas redes sociais do O POVO

A edição desta sexta-feira, 24, do Esportes do POVO trará análises da vitória do Fortaleza diante do Moto Club-MA, pela Copa do Nordeste. O programa trará ainda as principais informações sobre o Ceará, que enfrenta o Ferroviário neste domingo pelo Cearense.

