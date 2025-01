Santos x Palmeiras: veja onde assistir ao clássico pela 3ª rodada do Paulista

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora

Como as equipes chegam?

Ambos os times somaram uma vitória e um empate nos primeiros compromissos de 2024. O Santos ocupa a segunda posição do Grupo B, com quatro pontos, mesma pontuação do Palmeiras, vice-líder do Grupo D.