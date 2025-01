Copinha 2025 ao vivo: onde assistir aos jogos de hoje, 16, e horário

A Copinha já está nas oitavas de final, com jogos acontecendo nesta quinta-feira, 16 de janeiro (16/01), e as equipes seguem no ritmo em busca da classificação para as quartas da competição.



Na fase anterior, todos os jogos foram concluídos nos dias 14 e 16 de janeiro. Agora, nas oitavas, as equipes vão se afunilando com o objetivo de chegar à grande final, que será realizada no dia 25 de janeiro, no Pacaembu.