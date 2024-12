Veja como foi o Natal dos jogadores do Ceará e do Fortaleza

O Ceará, que iniciará sua pré-temporada no dia 3 de janeiro, terá a agenda cheia no ano de 2025. De janeiro até dezembro, o Alvinegro de Porangabuçu irá disputar quatro competições: Campeonato Cearense, Copa do Nordeste, Copa do Brasil e a Série A do Campeonato Brasileiro, o Brasileirão.

A agenda do Vovô se inicia no dia 18 de janeiro, quando o grupo comandado por Léo Condé irá em buscar de defender o título do Campeonato Cearense fazendo o jogo de abertura diante do Tirol. O torneio estadual finaliza a primeira fase no dia 8 de fevereiro e a final está datada para ocorrer no dia 22 de março.



O Fortaleza, que disputará a Orlando Cup durante a pré-temporada, terá a agenda cheia no ano de 2025. De janeiro até dezembro, o Tricolor do Pici irá disputar cinco competições oficiais: Campeonato Cearense, Copa do Nordeste, Copa do Brasil, Copa Libertadores da América e a Série A do Campeonato Brasileiro, o Brasileirão.

A agenda do Leão se inicia no dia 25 de janeiro após a Orlando Cup, quando o grupo comandado por Vojvoda irá em buscar do título do Campeonato Cearense diante do Horizonte pela segunda rodada do certame. No dia 27, a equipe volta a campo para encarar o Cariri, em duelo da 1ª rodada, no qual atuará como mandante. O torneio estadual finaliza a primeira fase no dia 8 de fevereiro e a final está datada para ocorrer no dia 22 de março.