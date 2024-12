Enquete: vote nos melhores meias do futebol nordestino em 2024

Participe da enquete e escolha os melhores meias do Nordeste entre Lucas Lima, Pochettino, Mugni, Cauly, Everton Ribeiro e Matheusinho. / Crédito: Mateus Lotif/Fortaleza EC, Aurélio Alves/O POVO, Paulo Paiva/Sport Recife, Letícia Martins / EC Bahia, Victor Ferreira/EC Vitória e Tiago Caldas/ EC Bahia

Com representantes nas principais divisões do futebol brasileiro, o Nordeste teve destaque das Séries A à D do Campeonato Brasileiro. Entre os nomes que fizeram a diferença, o Esportes O POVO pontua os meias: Lucas Mugni, do Ceará; Pochettino, do Fortaleza; Lucas Lima, do Sport; Matheusinho, do Vitória e a dupla do Bahia, Cauly e Everton Ribeiro. Vote abaixo na enquete do O POVO nos seus meias favoritos do futebol nordestino:



Enquete: quem foram os dois melhores meias do futebol nordestino? Vote Loading...