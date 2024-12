Com boa atuação de Rodrygo, Real Madrid goleia Sevilla e assume vice-liderança

No primeiro compromisso após conquistar a Copa Intercontinental, os merengues venceram em casa

Com um verdadeiro show, o Real Madrid goleou o Sevilla por 4 a 2 neste domingo, no Santiago Bernabéu, pelo Campeonato Espanhol. Os gols dos Merengues foram marcados por Kylian Mbappé, Valverde, Rodrygo e Brahim Díaz, enquanto Isaac Romero e Lukebakio diminuíram para os visitantes. O brasileiro Vinicius Júnior, eleito melhor do mundo pela Fifa, não jogou pois estava suspenso.