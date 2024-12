Real Madrid no Mundial 2024: quando o time joga? Veja tabela

Com o fim do Dérbi das Américas, o Pachuca venceu o Botafogo e garantiu a classificação para a semifinal da Copa Intercontinental 2024. O adversário do clube mexicano será o Al Ahly, e o vencedor desse confronto enfrentará o Real Madrid na grande final do torneio.

A competição inclui uma vaga direta na final para o vencedor da Liga dos Campeões da Europa, por esse motivo o Real Madrid classificou-se sem disputar nenhum jogo das outras etapas.