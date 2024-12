FutCast ao vivo: Fortaleza no G-4, campanha histórica e mercado da bola do Ceará

O FutCast é gravado ao vivo toda segunda-feira, a partir das 9 horas, no canal do O POVO no Youtube. Os episódios também ficam disponíveis nas plataformas de podcast

No FutCast desta segunda-feira, 9, Lucas Mota e Thiago Minhoca comentarão a campanha histórica do Fortaleza na Série A 2025, que finalizou fechando o G-4. A dupla abordará ainda a busca do Ceará por reforços para a próxima temporada.

