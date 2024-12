Fluminense x Cuiabá: onde assistir ao vivo e online pelo Brasileirão

Fluminense e Cuiabá se enfrentam hoje, quinta-feira, 5 de dezembro (5/12), em jogo válido pela 37ª rodada da Série A do Campeonato Brasileiro, o Brasileirão. A partida será disputada no Estádio do Maracanã, no Rio de Janeiro (RJ), às 20 horas (horário de Brasília).

O confronto terá transmissão ao vivo no SporTV (canal de TV fechada) e no Premiere (serviço de pay-per-view). Confira onde vai passar a partida, como assistir e horário ao final do texto.