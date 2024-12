Campeões da Libertadores: veja lista com todos os ganhadores

Conheça os campeões históricos da Libertadores; Atlético-MG e Botafogo decidem título no sábado, dia 30 de novembro, no estádio Monumental de Núñez

A Copa Libertadores está se encaminhando para a sua 64ª final, na qual Atlético-MG e Botafogo se enfrentarão para decidir o título do torneio em 2024. O maior vencedor da competição é o Independiente, da Argentina, com sete conquistas.

Curiosamente, em 2024, completam-se 40 anos desde o último título do Independiente na Libertadores. Com amplo domínio nos anos 1960 e 1970, o clube argentino conquistou sete títulos em 25 anos, com o recorde de ser a única equipe a alcançar um tetracampeonato invicto.

A final da Copa Libertadores de 2024 acontecerá no dia 30 de novembro, no Estádio Monumental de Núñez, em Buenos Aires, Argentina. O confronto será em jogo único, com início às 16h (horário de Brasília).

Quatro dessas vitórias foram obtidas nos anos 2000. Diferentemente do Independiente, o Boca é o clube que mais vezes esteve na final da competição, com 12 aparições e 50% de aproveitamento.

Com o amplo domínio brasileiro nos últimos seis anos, incluindo em 2024, cinco equipes do Brasil estão empatadas com três títulos cada - Cruzeiro, Flamengo, Grêmio, Palmeiras, Santos e São Paulo.

Copa Libertadores: jogadores com mais títulos

Os jogadores com mais títulos na Libertadores são, em grande parte, aqueles que estiveram presentes durante a era de ouro do Independiente. Francisco Sá é o jogador com mais conquistas na história do torneio: dos sete títulos do clube argentino, ele participou de seis.

Em segundo lugar está Ricardo Pavoni, com cinco títulos. Entre os brasileiros, os jogadores com mais conquistas também venceram três finais cada. São eles: Palhinha, Ronaldo Luiz, Vítor, Elivélton, Fabiano Eller, Willian, Marcos Rocha e Felipe Melo.