Esportes do POVO: João Paulo reeleito no Ceará; tudo de Vitória x Fortaleza

A edição desta sexta-feira, 29, do Esportes do POVO falará sobre as eleições presidenciais do Ceará, ocorridas na noite de ontem, na sede do clube. O programa abordará ainda as principais notícias do Fortaleza, que se prepara para enfrentar o Vitória.

Assista ao vivo ao Esportes do POVO desta sexta-feira, 29, a partir das 11 horas: