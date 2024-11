Gabriel Martinelli e Léo Ortiz são convocados nos lugares dos lesionados Rodrygo e Éder Militão

Horas após a partida do Real Madrid, neste sábado, 9, a CBF divulgou um comunicado anunciando que Léo Ortiz, zagueiro do Flamengo, e Gabriel Martinelli, atacante do Arsenal, foram convocados para substituírem Éder Militão e Rodrygo, respectivamente, na Seleção Brasileira.

Os atletas do Real Madrid se lesionaram e tiveram de ser substituídos na partida contra o Osasuna, pelo Campeonato Espanhol. Rodrygo ainda terá o caso avaliado pelo Real, enquanto Militão teve constatado rompimento do ligamento cruzado anterior do joelho direito com lesão nos meniscos. O zagueiro deve perder o restante da temporada.

Léo Ortiz e Gabriel Martinelli estarão disponíveis para mais uma Data Fifa das Eliminatórias para a Copa do Mundo. A Seleção Brasileira enfrentará a Venezuela, fora de casa, na quinta-feira, e o Uruguai, no dia 19, em Salvador.