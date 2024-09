Bastidores da festa dos 121 anos do Grêmio no Estádio Olímpico

Mais de 8 mil pessoas estiveram presentes na 2ª edição do Dia de Grêmio, festa para celebrar os 121 anos do Tricolor no velho Estádio Olímpico Monumental, completando 70 anos de existência em 2024.