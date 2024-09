Brasil perde para a Coreia do Norte e se despede da Copa do Mundo Feminina Sub-20

Un-Young marcou o gol que consagrou as norte-coreanas classificadas para as semifinais do torneio no segundo tempo

O Brasil está fora da Copa do Mundo Feminina Sub-20. A eliminação da seleção brasileira ocorreu após derrota por 1 a 0 diante da Coreia do Norte na tarde deste domingo, 15, em partida válida pelas quartas de final do certame. No segundo tempo do embate, aos três minutos, Un-Young marcou o gol que consagrou as norte-coreanas classificadas para as semifinais.

A partida teve o mesmo enredo do começo ao fim, com a Coreia do Norte pressionando do primeiro ao último minuto. Embora tentar buscar qualquer espaço, Brasil não conseguia encontrar brechas para criar qualquer chance de chute a gol.

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora

No primeiro tempo, as melhores chances saíram dos pés das norte-coreanas com Jon Ryong-Jong e da cabeça de Choe Il Son. Aos 31 minutos, Rillary chegou a acertar uma bola na trave, mas foi C. Un-Young, capitã do time, quem conseguiu abrir o placar no início da segunda etapa.