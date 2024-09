Seleção brasileira encerra preparação para partida contra Paraguai

O elenco brasileiro encerrou a preparação para o confronto na manhã desta segunda-feira, 9, no CT do Caju, em Curitiba. A delegação do Brasil embarca na tarde desta segunda-feira, 9, rumo ao Paraguai.

Após vencer o Equador por 1 a 0, na última sexta-feira, 6, a seleção brasileira volta a entrar em campo nesta terça-feira, 10, quando enfrenta o Paraguai, às 21h30min, no estádio Defensores del Chaco, em Assunção, pela oitava rodada das Eliminatórias para a Copa do Mundo de 2026.

Estreando com vitória na competição, técnico Dorival Júnior buscará o seu segundo triunfo em Eliminatórias para a Copa do Mundo de 2026 no comando da seleção. Para isso, o treinador precisará melhorar o desempenho da equipe, que criou poucas chances e fez um jogo morno diante do Equador.