Alex Morgan se despede do futebol atuando por 13 minutos em seu último jogo

A jogadora de 35 anos anunciou que iria se aposentar na última sexta-feira, 6 . Alex Morgan está esperando seu segundo filho e decidiu se despedir do futebol para cuidar de sua gravidez.

Grande referência no futebol feminino, a atacante Alex Morgan fez seu último jogo profissional nesSe domingo, 8. A norte-americana esteve em campo por apenas 13 minutos na derrota de sua equipe, o San Diego Wave, para o NC Courage por 4 a 1, pela liga norte-americana de futebol feminino.

NesSe domingo, antes de ser substituída, Alex Morgan ainda perdeu um pênalti, mas isso não estragou sua despedida. Em homenagem ao número de sua camisa, a atacante deixou o gramado no minuto 13. Sob aplausos de todo o Snapdragon Stadium, a jogadora tirou as chuteiras e caminhou lentamente até a beira do campo.

Durante sua carreira, Alex Morgan foi uma grande defensora da igualdade salarial entre homens e mulheres. Além disso, lutou por uma maior visibilidade da maternidade em jogadoras de futebol, tornando ela uma grande referência no esporte.

Com a seleção dos EUA, Alex Morgan conquistou duas vezes a Copa do Mundo feminina, em 2015 e 2019. A jogadora também possui uma medalha olímpica, conquistada em Londres-2012.