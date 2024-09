Seleção Brasileira inicia preparação para duelo contra o Paraguai

Após vencer o Equador por 1 a 0, nessa sexta-feira, 6, no Couto Pereira, a Seleção Brasileira abriu preparação para o embate contra o Paraguai. As equipes se enfrentam na terça-feira, 10, às 21h30min, em Assunção, pela oitava rodada das Eliminatórias para a Copa do Mundo.

O treino foi realizado na tarde deste sábado, 7, no CT do Caju, em Curitiba. Os jogadores que atuaram por mais de 45 minutos realizaram atividades regenerativas na academia. Enquanto isso, o restante do grupo participou de um trabalho em campo reduzido sob o comando do técnico Dorival Júnior.

A delegação brasileira ficará em Curitiba, treinando no CT do Caju, até o dia 9, quando viaja para o Paraguai. Em Assunção, o Brasil deve fazer os últimos reajustes para a partida pelas Eliminatórias. Assim, a equipe terá mais duas atividades na capital paranaense.