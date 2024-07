Esportes do POVO ao vivo: Fortaleza vence e encosta no G-6; Desafios de Condé no Ceará

A edição desta segunda-feira, 8, do Esportes do POVO comentará sobre a derrota do Ceará diante do Santos na estreia de Léo Conde à frente do Vovô. O programa também falará sobre a vitória do Fortaleza diante do Fluminense pela Série A.

Assista ao vivo ao Esportes do POVO desta segunda-feira, 8, a partir das 11 horas: