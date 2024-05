Cruzeiro x Universidad de Quito: onde assistir ao vivo - Sul-Americana

O confronto terá transmissão ao vivo exclusiva no streaming da Paramount +. Confira onde vai passar a partida, como assistir e horário ao final do texto.

Invicto, porém na segunda colocação, o Cruzeiro busca um resultado positivo frente ao Universidad Católica com o intuito de chegar à primeira colocação do grupo B e garantir uma vaga direta nas oitavas de final da Copa Sul-Americana.

Na liderança e dependendo de um empate, o Universidad de Quito ainda busca uma vaga na próxima fase. A equipe equatoriana tem 11 pontos, com dois de distância do Cruzeiro. Portanto, o confronto desta quinta-feira, 30, será decisivos para ambas as equipess na Sul-Americana.

No retrospecto entre as equipes, no último jogo, ainda por esta edição da Sul-Americana, as duas equipes empataram em 0x0.