Athletico-PR x Sportivo Ameliano: onde assistir ao vivo - Sul-Americana

O confronto terá transmissão ao vivo no streaming da STAR + e em TV fechada através da ESPN. Confira onde vai passar a partida, como assistir e horário ao final do texto.

Com 12 pontos, o líder Athletico-PR tem quatro vitórias e uma derrota na Copa Sul-Americana. O clube precisa apenas de um empate para se garantir no primeiro lugar da chave. O Sportivo Ameliano, com dez pontos, está em segundo e necessita da vitória para obter a vaga direta nas oitavas da Sula.

Athletico-PR x Danubio ao vivo: onde assistir ao vivo à transmissão

Star+ : streaming



: streaming ESPN: TV fechada

Horário: quando será Athletico-PR x Danubio



Hoje, quinta-feira, 30 de maio (30/05), às 19h (horário de Brasília)